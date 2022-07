Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Kursplus

Um 27.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 55,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,70 EUR. Mit einem Wert von 56,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 958.933 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,36 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,33 EUR.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34.858,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.482,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,21 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

