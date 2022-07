Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Mittwochnachmittag zu

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 55,76 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 56,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.643.998 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,42 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,10 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,53 EUR.

Am 27.04.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 34.858,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 11,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

