Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 69,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 69,10 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,77 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 69,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 230.174 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 10,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,65 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 26,70 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,36 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.516,00 EUR gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Am 24.10.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

