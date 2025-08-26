Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,02 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 54,02 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,86 EUR zu. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,77 EUR. Bei 54,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 289.028 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,59 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,68 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,59 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 33,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,95 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

