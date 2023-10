Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittag

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 57,32 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 57,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.515.240 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 56,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 1,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 89,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.200,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

