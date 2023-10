Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 56,22 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,8 Prozent auf 56,22 EUR nach. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,03 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.286.104 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 35,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 56,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,09 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

