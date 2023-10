Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 56,63 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 56,63 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,63 EUR. Mit einem Wert von 57,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.426 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,38 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 56,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 0,19 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 89,09 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

