Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Mittag zu

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 62,33 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 62,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 208.896 Stück.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,36 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,62 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Aktien Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW schwächeln: Marktanteil deutscher Autobauer in China sinkt

Mercedes-Benz-Aktie dreht ins Minus: Digitalisierung wird laut Mercedes-Benz als Transformationsthema unterschätzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com