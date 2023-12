Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 62,81 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 62,81 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,02 EUR aus. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 62,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,67 EUR. Bisher wurden heute 628.912 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 14,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 3,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,66 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

