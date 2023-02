Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag freundlich

Um 12:06 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 73,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 73,20 EUR. Bei 72,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 479.665 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 45,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,75 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 17.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,82 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 41.003,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2023 terminiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.04.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

