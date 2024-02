Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 72,94 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 72,94 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,39 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,85 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 962.128 Aktien.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 4,33 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 EUR, nach 3,72 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

