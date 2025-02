Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 59,91 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 59,91 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 58,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 591.719 Stück.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 29,28 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,99 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 38,45 Mrd. EUR, gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,50 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 24.04.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

