Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 59,10 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 59,10 EUR ab. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,96 EUR. Bei 59,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 81.340 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,05 Prozent. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 14,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,86 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38,45 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

