Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 73,87 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 73,87 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 73,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 488.596 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.261,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.003,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,75 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

