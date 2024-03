Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 73,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.128.899 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,99 EUR gegenüber 3,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.003,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 25.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,75 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker

STOXX-Handel: Das macht der STOXX 50 aktuell