Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,65 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 73,65 EUR. Bei 73,73 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.168 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 3,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 25,21 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.261,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,75 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

