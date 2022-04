Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 65,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.051.225 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,67 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,99 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,94 EUR.

Am 27.04.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41.017,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.858,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

