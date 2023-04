Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 70,33 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,31 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,92 EUR. Zuletzt wechselten 2.705.386 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,26 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.003,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 34.858,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2023 veröffentlicht. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

