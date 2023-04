Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Freitagvormittag an

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 71,05 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,17 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,92 EUR. Bisher wurden heute 135.100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 75,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 6,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Mit einem Kursverlust von 41,56 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,00 EUR.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,72 EUR gegenüber 3,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.003,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.04.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,23 EUR je Aktie.

