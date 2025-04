Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 55,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 55,46 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.236.014 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2024 bei 75,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,74 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 45,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,68 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie: Die Geschichte des Traditionsunternehmens Daimler Truck

Mercedes-Benz-Aktie stärker: Mercedes warnt vor Fake-Angeboten bei Gebrauchtwagen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: So bewertet Morgan Stanley die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie