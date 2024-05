Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 66,52 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 66,52 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.385.749 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 14,11 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 94,22 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün

Neue Analyse: Warburg Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy

Warburg Research: Etliche attraktive Übernahmeziele in Deutschland