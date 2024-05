Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Dienstagvormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 66,50 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 66,50 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 66,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,55 EUR. Zuletzt wechselten 26.888 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 16,47 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 17,17 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,97 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,22 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 EUR, nach 3,69 EUR im Vorjahresvergleich. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,74 EUR je Aktie.

