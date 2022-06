Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 59,84 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,39 EUR an. Bei 59,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 685.009 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 54,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 9,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 88,20 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 34.858,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.017,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

US-Index S&P 500 bricht kritische Schwelle: Die Folgen für Investoren

Daimler Truck-Aktie verliert: Daimler Truck bleibt trotz Konjunktursorgen optimistisch - Preiserhöhung wegen steigender Kosten

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com