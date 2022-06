Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 28.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 59,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 105.174 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 23,11 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,67 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 9,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.858,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

