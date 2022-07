Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Donnerstagmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 28.07.2022 12:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 55,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.205.611 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 28,32 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,26 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,53 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43.482,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

