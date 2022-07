Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Vormittag Boden gut

Um 28.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 57,10 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,25 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,20 EUR. Bisher wurden heute 96.054 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 26,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Abschläge von 13,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,53 EUR an.

Am 27.07.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,20 Prozent zurück. Hier wurden 36.440,00 EUR gegenüber 43.482,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,27 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie gesucht: Mercedes-Benz mit überraschend hohem Gewinn - Mercedes will Gasverbrauch halbieren

Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz-Aktie im Fokus: Absatzprobleme werden durch Preiserhöhungen abgefedert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com