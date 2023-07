Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag im Minus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 72,25 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 72,25 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,78 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 700.720 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 5,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 42,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,83 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Mercedes-Benz erhöht nach solidem zweiten Quartal den Jahresausblick - Verträge von Källenius und Schäfer verlängert

Aston Martin-Aktie positiv: Aston Martin macht weniger Verlust als erwartet

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) abgeworfen