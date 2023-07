Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 72,23 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 72,23 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 72,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117.267 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,36 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,36 EUR an.

Am 27.07.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,89 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

