Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 67,68 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 67,68 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,70 EUR aus. Bei 67,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.584 Stück gehandelt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 33,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,91 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.241,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 36.440,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,12 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

