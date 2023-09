Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 65,13 EUR ab.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR ab. Abschläge von 22,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.241,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 36.440,00 EUR eingefahren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

