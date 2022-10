Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 04:22 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 58,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,74 EUR. Bei 57,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.918.296 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,22 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR im Vergleich zu 43.482,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

