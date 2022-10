Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag ins Minus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 57,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,39 EUR. Mit einem Wert von 57,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 77.966 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Gewinne von 25,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,00 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,07 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.716,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,31 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com