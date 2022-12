Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag leichter

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 61,33 EUR ab. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,21 EUR. Mit einem Wert von 62,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 458.261 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 22,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 82,36 EUR angegeben.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 17.02.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,62 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

