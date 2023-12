Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 62,41 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 62,41 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,34 EUR ab. Bei 62,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 246.105 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,74 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,33 EUR.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.716,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.02.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

