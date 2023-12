Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Donnerstagnachmittag ein

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 62,41 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 62,41 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,22 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 571.338 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 80,33 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

