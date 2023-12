Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 62,60 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 62,60 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,59 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.896 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,57 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,90 EUR je Aktie belaufen.

