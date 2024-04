Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,61 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 74,61 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 75,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 425.142 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. 3,81 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 35,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,93 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,10 EUR.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

STOXX-Handel: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags