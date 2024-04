Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 75,24 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 75,24 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 75,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.301 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 2,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,93 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,69 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent auf 40,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

STOXX-Handel: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags