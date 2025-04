Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 53,54 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 53,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,43 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.285.418 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2024 bei 75,28 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 38,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent verringert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,98 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

