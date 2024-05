Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag ins Minus

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 65,85 EUR abwärts.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 65,85 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.110 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,62 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 16,36 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,97 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 35,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,38 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

