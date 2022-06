Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochmittag schwächer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 29.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 58,13 EUR abwärts. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.111.362 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,38 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 54,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 6,33 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Volkswagen-Aktie legt zu: Siemens beteiligt sich an US-Ladestations-Netz von VW - VW sieht sich auf Kurs

Stellantis-Aktie legt zu: Bundeskartellamt lässt Übernahme von Share Now durch Stellantis zu

Continental-Untersuchung: Autonutzung weiterhin hoch, aber Sorgen um Kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com