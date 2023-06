Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 73,04 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,04 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 73,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,90 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 669.597 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 15.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,91 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 37.516,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR umgesetzt.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

