Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag höher

Die Aktie notierte um 29.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 57,34 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 57,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 59.927 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 14,25 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,60 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36.440,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 11,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

