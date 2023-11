Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 59,25 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 59,25 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.655.531 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 7,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,92 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind