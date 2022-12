Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Mittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 61,40 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,41 EUR. Mit einem Wert von 61,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 209.390 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 21,18 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 22,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,36 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40.083,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie steigt: Tesla nach Talfahrt mit vorsichtigem Stabilisierungsversuch

Mercedes Deutschland erhielt 2022 160.000 Bewerbungen - Mercedes-Benz-Aktie leichter

Volkswagen-Aktie, BioNTech-Aktie & Co.: Deutschlands Top-Konzerne mit Rekordumsatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com