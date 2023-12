Aktienentwicklung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

29.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 62,55 EUR.

Um 14:11 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 62,55 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,76 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 748.677 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,94 Prozent sinken. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,33 EUR an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37.716,00 EUR gelegen. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,90 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

