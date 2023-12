Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 62,41 EUR. Bei 62,46 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.478 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,74 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 80,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone