Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 68,70 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 69,10 EUR. Zuletzt wechselten 76.949 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,83 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 37.716,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

