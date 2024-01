Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 61,85 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 61,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,43 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,54 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 397.284 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 23,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,95 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 83,50 EUR.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,98 EUR je Aktie aus.

