Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 62,10 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 62,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1.105.458 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 12,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,50 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37.716,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,98 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

